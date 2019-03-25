найти ×
   
  • USD +0.73
    64.50
  • EUR +0.33
    72.92
СохранитьСохранено0
×

101099

Уникальный розовый слонёнок попал на видео

Small dd3dc5f883
  • 25 марта 2019, 12:46
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Розовых слонов мы видели разве что в мультфильмах Диснея. Однако рейнджер Национального парка Крюгера в ЮАР Тим Янсен ван Вюрен (Tim Jansen van Vuuren) доказал, что они существуют, сняв на видео уникального розового слонёнка, резко отличающегося окрасом от своих серых сородичей.

По словам специалистов, редкий цвет слона вызван мутацией под названием лейкизм — это частичная потеря пигментации наружного покрова у животных. В отличие от альбинизма, при этой аномалии пигментные клетки не просто не синтезируют меланин, а полностью отсутствуют.

Трёхнедельное животное было поймано на камеру во время игры в окружении сородичей в заповеднике Мала-Мала. «Это генетическое заболевание, и слон всю жизнь будет розовым. Этот слонёнок — одно из самых интересных явлений, которые я видел в дикой природе», — сказал рейнджер журналистам Daily Mail.

Недавно «Ридус» рассказывал, как немецкая овчарка родила необычного зелёного щенка. И удивила зоозащитников.

А ещё ранее мы писали о том, как был найден ярко-жёлтый зверёк, похожий на Пикачу, который очень заинтересовал учёных.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
30513881читать позжечитаю позже
Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
48022340читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

4024018читать позжечитаю позже

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F103 марта

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

4288911читать позжечитаю позже