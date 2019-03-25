Уникальный розовый слонёнок попал на видео

Розовых слонов мы видели разве что в мультфильмах Диснея. Однако рейнджер Национального парка Крюгера в ЮАР Тим Янсен ван Вюрен (Tim Jansen van Vuuren) доказал, что они существуют, сняв на видео уникального розового слонёнка, резко отличающегося окрасом от своих серых сородичей.

По словам специалистов, редкий цвет слона вызван мутацией под названием лейкизм — это частичная потеря пигментации наружного покрова у животных. В отличие от альбинизма, при этой аномалии пигментные клетки не просто не синтезируют меланин, а полностью отсутствуют.

Трёхнедельное животное было поймано на камеру во время игры в окружении сородичей в заповеднике Мала-Мала. «Это генетическое заболевание, и слон всю жизнь будет розовым. Этот слонёнок — одно из самых интересных явлений, которые я видел в дикой природе», — сказал рейнджер журналистам Daily Mail.



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