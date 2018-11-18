Овчарка родила зелёного щенка

В Грузии на одной из улиц зоозащитники нашли беременную немецкую овчарку. В местных приютах для будущей мамы не нашлось места, и собаку по кличке Реба (Reba) забрали в американский приют Heidi’s Legacy Dog Rescue, который находится в штате Флорида. Через несколько дней собака родила шесть здоровых щенков, но один из них был зелёного цвета.

«Зелёного щеночка мы назвали Клевер, как будто он — наш подарок ко Дню Святого Патрика», — рассказала журналистам волонтёр приюта Кристи Андресон (Kristy Anderson). Специалисты отметили, что зелёной оттенок шерсти скорее всего возник из-за желчного пигмента в плаценте матери, и что через несколько дней необычный цвет щенка должен исчезнуть сам по себе.

И пока мама вскармливает и выхаживает своих щенков, волонтёры ищут бездомным собакам семью.

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