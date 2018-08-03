Украина запретила работу российских наблюдателей на президентских выборах

В четверг на пленарном заседании Верховной рады Украины был принят законопроект, запрещающий россиянам, а также лицам, делегированным российской стороной, работать в качестве наблюдателей на грядущих выборах президента Украины.

В поддержку документа проголосовали 232 из 423 депутатов, передает «Интерфакс».

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал украинскую сторону сохранить право работы на выборах за российскими наблюдателями в составе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Накануне эта организация направила украинским властям список из 92 претендентов на роль наблюдателей, в числе которых оказались два россиянина. Предполагалось, что указанные в списке БДИПЧ делегаты будут контролировать процесс подготовки к проведению голосования.

В день президентских выборов, назначенных на 31 марта, к ним должны присоединиться еще 750 человек.

Напомним, принятый сегодня законопроект № 9524 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдения за избирательным процессом на Украине» был внесен на рассмотрение в понедельник, 4 февраля.

Его авторами выступили председатель Верховной рады Андрей Парубий, его первый заместитель Ирина Геращенко, а также депутаты фракций «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт».

В пояснительной записке, приложенной к документу, свою инициативу они объяснили необходимостью «минимизации рисков и угроз вмешательства Российской Федерации в проведение выборов на Украине», передает агентство.