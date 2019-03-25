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Россиянам в апреле проиндексируют пенсии

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© visualhunt.com

Множество изменений ждет российских граждан с наступлением апреля. Наиболее важные из них собрал портал News.ru.

Во-первых, с 1 апреля в России проиндексируют пенсии. В частности, повышение коснется социальных пенсий по старости, инвалидности или потере кормильца и выплат по государственному пенсионному обеспечению.

Индексация затронет практически 4 миллиона пенсионеров, отмечает издание.

Кроме того, с 1 апреля будет введен новый расчет НДС. Будет обновлен перечень продовольственных и детских товаров для 10-процентной ставки. Федеральная налоговая система планирует изменить электронный формат счета-фактуры и универсального передаточного документа.

А со 2 апреля должны вступить в силу новые правила оформления ОСАГО.

Теперь водители смогут самостоятельно выбирать страховую компанию для покупки полиса через системы Российского союза автостраховщиков «Е-Гарант» для электронных документов и «Единый агент» — для бумажных.

Ранее такой возможности выбора у автовладельцев не было, так как страховщики выбирались автоматически.

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В Югре детское питание хранили в холодильниках морга

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© flickr.com

В городе Югорск в здании морга обнаружили несколько тонн коробок с детским питанием, сообщает URA.RU со ссылкой на депутата местной думы Антона Пантина.

По словам парламентария, он участвовал в осмотрел помещения вместе с полицией после того, как один из местных жителей сообщил об этом безобразии.

Депутат рассказал, что морг по-прежнему функционирует. «Там, скорее всего, хранятся формалин, фенол, тимол, сулема и другие сильнейшие яды, которые используют для обработки трупов. Даже испарений некоторых достаточно для отравления человека, не говоря уже о ребенке», — приводит агентство слова Пантина.

Кроме того, депутат считает, что коробки с детским питанием могут храниться в морге с осени, так что вызывает опасение не только небезопасность нахождения продуктов там, но и сроки его хранения.

Депутат также отметил, что в настоящее время правоохранительные органы ведут доследственную проверку,

В городской администрации агентству не стали комментировать произошедшее, отметив, что морг относится к окружному департаменту здравоохранения.

В ведомстве пока не прокомментировали ситуацию. Главврач городской больницы Андрей Маренко попросил отправить ему официальный запрос.

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