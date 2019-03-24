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Футболист Джано Ананидзе спас от смерти швейцарского игрока

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© Twitter.com

Полузащитник самарского клуба «Крылья Советов» Джано Ананидзе, выступающий за сборную Грузии, оказал экстренную медицинскую помощь игроку команды Швейцарии в ходе квалификационного матча Евро-2020.

Во время игры швейцарец Фабиан Шер столкнулся в воздухе с грузинским защитником Джемалом Табидзе, в результате чего оба упали на землю.

Причем Шер от удара потерял сознание. Более того, у него произошло западение языка, из-за чего он мог задохнуться, сообщает Би-би-си.

В этой сложной ситуации Ананидзе поступил единственно правильным способом: он вынул из горла запавший язык и зафиксировал его в ротовой полости.

Грузинский футболист успел проделать эту жизненно важную процедуру еще до того, как на поле появились врачи швейцарской сборной и продолжили оказывать помощь пострадавшему.

После этого Шер быстро пришел в себя и смог вернуться в игру.

Матч, проходивший в Тбилиси завершился в итоге победой сборной Швейцарии со счетом 2:0.

До перехода в «Крылья Советов» Джано Ананидзе долгие годы выступал за московский «Спартак».

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