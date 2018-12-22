СМИ: «Спартак» решил расстаться с шестью игроками

Во время зимнего трансферного окна московский «Спартак» планирует отказаться от услуг шести футболистов.

Очень высока вероятность ухода из клуба этой зимой Сальваторе Боккетти, Александра Самедова, Ивелина Попова, Артема Тимофеева и Джано Ананидзе.

На недавнем совете директоров клуба было принято решение о расставании с Романом Еременко. Это связано с состоянием его здоровья и истечением контракта 31-летнего игрока в декабре 2018 года, сообщает «Чемпионат.com».

По данным издания, «Спартак» не планирует продавать 24-летнего Тимофеева, но рассматривает вариант с арендой.

После 17 туров чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Ранее сообщалось, что на заседании совета директоров московского клуба Сергей Родионов был освобожден от должности генерального директора по личной инициативе и назначен спортивным директором. Пост исполняющего обязанности генерального директора занял вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов.

Кроме того, на позицию левого защитника был приобретен 21-летний бразилец Айртон Лукас.