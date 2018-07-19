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СМИ обвинили Болтона в крахе переговоров США И РФ по Сирии

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© flickr.com

Влиятельная американская газета The Washington Post обвинила советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в крахе переговоров между Россией и Соединенными Штатами о возобновлении соглашения о прекращении огня на юге Сирии.

Издание со ссылкой на осведомленных высокопоставленных лиц отмечает, что переговоры, в ходе которых обсуждался совместный отвод войск США и Ирана, потерпели крах, когда Болтон решил, что американские войска останутся в Сирии до тех пор, пока из нее не уйдут все иранские вооруженные силы.

Издание также напомнило о переговорах США и России относительно ситуации вокруг Голанских высот.

Газета пишет, что в 2018 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обращался к Дональду Трампу по вопросу о Голанах вскоре после того, как президент США заявил о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Однако обсуждение этой проблемы «стало набирать обороты» именно тогда, когда прошлой весной Болтон занял пост советника президента по национальной безопасности, отмечает издание.

Израиль был недоволен заключенным ранее между США и РФ соглашением, в котором ни разу не упоминались Иран или проиранская «Хезболла», пишет газета.

Ранее ведущий CNN Джейк Таппер выставил советника президента США Джона Болтона лицемером, помогающим Белому дому проводить политику двойных стандартов. Это произошло в студии телеканала, когда Болтон отвечал на вопросы Таппера по поводу своих высказываний в отношении Венесуэлы.

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