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Россия победила в медальном зачете ЧМ по фигурному катанию

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© Станислав Красильников/ТАСС

Российские спортсмены получили больше всех наград на прошедшем в Японии чемпионате мира по фигурному катанию.

В медальном зачете сборная России на турнире заняла первое место: одна золотая, две серебряные и две бронзовые награды.

На втором месте — сборная США, у которой одна золотая и две бронзовые медали.

По одной золотой медали у Китая и Франции, по одной серебряной — у Казахстана и Японии, отмечает «Интерфакс».

Золотую медаль у россиян завоевала Алина Загитова, серебряные — спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов и танцевальная пара Виктория Синицына/Никита Кацалапов, бронзовые — Евгения Медведева и спортивная пара Наталья Забияко/Александр Энберт, напоминает РЕН ТВ.

Как ранее сообщал «Ридус», победительницей чемпионата мира в японской Сайтаме среди женщин стала 16-летняя российская фигуристка Алина Загитова, а российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду.

Чемпионат мира в Японии завершится в воскресенье, 24 марта, показательными выступлениями.

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