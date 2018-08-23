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Российского чемпиона мира дисквалифицировали за допинг

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© wikimedia.org

Решением Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА чемпион мира по спортивной ходьбе 2013 года Александр Иванов дисквалифицирован на 3 года.

Его признали нарушившим Общероссийские антидопинговые правила, касающиеся использования или попытки использования запрещенной субстанции.

Как сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики, срок дисквалификации отсчитывается с мая 2017 года.

Уточняется, что спортсмена дисквалифицировали на основании отклонений в его паспорте крови.

Спортивные достижения Иванова за период с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014 года аннулированы. Таким образом, он лишен золотой медали чемпионата мира 2013 года по спортивной ходьбе (на дистанции 20 км) и серебряной медали чемпионата Европы 2014 года (20 км).

Ранее сообщалось о дисквалификации российского лыжника Егора Березина, ставшего чемпионом зимней Универсиады-2017 в Алма-Ате.

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