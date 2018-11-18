Чемпион Универсиады дисквалифицирован на четыре года за допинг

Российский лыжник Егор Березин, завоевавший золотую медаль на зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате, был дисквалифицирован Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР) на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Отсчет дисквалификации Березина начался 18 февраля 2019 года, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В сообщении отмечается, что лыжник наказан за наличие в его пробе запрещенного вещества.

Березин стал чемпионом Универсиады-2017 в составе российской команды, одержавшей победу в эстафете, а также завоевал бронзовую медаль в спринте.

Кроме того, за нарушение того же пункта правил на 4 года был дисквалифицирован еще один лыжник Василий Пушкин.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сохранило полноправный статус РУСАДА, отметив при этом, что Россия может быть отстранена от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года, если данные из московской лаборатории окажутся поддельными.