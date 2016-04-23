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СМИ: британский туроператор может стать лидером российского рынка

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

О намерении британской компании Thomas Cook приобрести российского туроператора «Библио-Глобус» сообщило турецкое издание Turizm Güncel со ссылкой на источники в отрасли.

В этой связи отмечается, что в случае совершения намечающейся сделки Thomas Cook может стать лидером российского туристического рынка, поскольку эта компания уже владеет российским туроператором «Интурист».

Как пишет газета «Новые Известия», годовой турпоток «Библио-Глобуса» составляет почти 3 млн человек, а турпоток «Интуриста» — более 1 млн человек.

Стоимость «Библио-глобуса» оценивается экспертами в 7−10 млрд рублей, отмечает издание.

Информацию о переговорах по поводу покупки «Библио-Глобуса» британской компанией подтвердили три источника «Коммерсанта». Однако обе фирмы еще не прокомментировали данное сообщение.

По оценке российского журнала Forbes, выручка «Библио-Глобуса» составила в 2018 году 79,5 млрд рублей.

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