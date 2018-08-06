Лев влюбился в своё отражение в автомобиле

В природоохранном заповеднике ЮАР произошло любопытное событие. 15-летний лев по кличке Шейн увидел своё отражение в отражении блестящего автомобиля и принял его за соплеменника. Хищник несколько минут тёрся о кузов машины, облизывал детали и всячески демонстрировал своё расположение и нежные чувства. Вдоволь поухаживав за собственным отражением, лев пометил зеркало автомобиля и удалился восвояси.

Сотрудница природоохранного заповедника, расположенного недалеко от города Гаррисмит, и хозяйка автомобиля Сюзанна Скотт (Suzanne Scott) сказала, что была удивлена, увидев странное поведение льва, а поняв, что происходит, почувствовала себя польщённой, как будто на несколько минут сама стала частью гордого львиного прайда.