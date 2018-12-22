Загитова не вошла в тройку призеров на чемпионате России
- 22 декабря 2018, 21:03
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Олимпийская чемпионка Алина Загитова, лидировавшая после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, дважды упала во время исполнения произвольной программы и в итоге осталась за чертой призеров, заняв только пятое место.
Новой чемпионкой страны стала 14-летняя Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, а бронзовую медаль завоевала Алена Косторная.
Евгения Медведева расположилась на седьмой строчке.
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