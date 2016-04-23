найти ×
   
  • USD
    63.74
  • EUR
    72.79
СохранитьСохранено0
×

01486

Уволен гендиректор оскандалившегося холдинга «Росгеология»

Small f78f8d6c11

© Егор Алеев/ТАСС

Генеральный директор государственного холдинга «Росгеология» Роман Панов лишился своей должности. «Росгеология» объединяет государственные геологоразведочные предприятия Российской Федерации, но в последнее время больше известна своей необычной кадровой политикой.

Об увольнении Панова сообщила журналистам замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко. «Поступила директива правительства. Росимущество выпустило соответствующее распоряжение. Все в рамках, установленных законом», — приводит слова замминистра kp.ru.

Временно исполняющим обязанности гендиректора «Росгеологии» назначен Сергей Сучков, который при Панове занимал должность первого заместителя.

Напомним, «Росгеологию» в последние месяцы сотрясали скандалы из-за неподобающего поведения топ-менеджеров холдинга. Больше всех отличился теперь уже бывший замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг (Ганижев), вынужденно уволившийся из компании после скандала с матерным видео. В январе в Сети появилась запись одной из интернет-трансляций Горринга, который во время игры в онлайн-шутер PUGB угрожал расправой своим виртуальным оппонентам, рассказывал о своем взрослении «среди урок», а также посвятил случайных зрителей в подробности своих сексуальных отношений с сотрудницами «Росгеологии». В итоге выяснилось, что Горринга давно разыскивают за мошенничество в особо крупном размере, и он был арестован при попытке сбежать из России.

Другой топ-менеджер «Росгеологии» Андрей Богданов, занимающий должность директора по обеспечению производства НПЦ «Недра», в марте вступил в словесную перепалку с активистом движения «СтопХам», который пристыдил его за парковку на тротуаре. Видеозапись инцидента была опубликована в Сети и вызвала заметный общественный резонанс.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small 89db802ab4
    Sergey Nikochсегодня, 02:57

    Эээ, что значит уволили....? А расхищенное кто будет возвращать ? Медведев что ли ?

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
270704434читать позжечитаю позже
Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
3023541читать позжечитаю позже

главное


Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

805872читать позжечитаю позже
|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта23 апреля 2016

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

30513881читать позжечитаю позже