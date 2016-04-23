Уволен гендиректор оскандалившегося холдинга «Росгеология»

Генеральный директор государственного холдинга «Росгеология» Роман Панов лишился своей должности. «Росгеология» объединяет государственные геологоразведочные предприятия Российской Федерации, но в последнее время больше известна своей необычной кадровой политикой.

Об увольнении Панова сообщила журналистам замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко. «Поступила директива правительства. Росимущество выпустило соответствующее распоряжение. Все в рамках, установленных законом», — приводит слова замминистра kp.ru.

Временно исполняющим обязанности гендиректора «Росгеологии» назначен Сергей Сучков, который при Панове занимал должность первого заместителя.

Напомним, «Росгеологию» в последние месяцы сотрясали скандалы из-за неподобающего поведения топ-менеджеров холдинга. Больше всех отличился теперь уже бывший замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг (Ганижев), вынужденно уволившийся из компании после скандала с матерным видео. В январе в Сети появилась запись одной из интернет-трансляций Горринга, который во время игры в онлайн-шутер PUGB угрожал расправой своим виртуальным оппонентам, рассказывал о своем взрослении «среди урок», а также посвятил случайных зрителей в подробности своих сексуальных отношений с сотрудницами «Росгеологии». В итоге выяснилось, что Горринга давно разыскивают за мошенничество в особо крупном размере, и он был арестован при попытке сбежать из России.

Другой топ-менеджер «Росгеологии» Андрей Богданов, занимающий должность директора по обеспечению производства НПЦ «Недра», в марте вступил в словесную перепалку с активистом движения «СтопХам», который пристыдил его за парковку на тротуаре. Видеозапись инцидента была опубликована в Сети и вызвала заметный общественный резонанс.