Джимми Картер побил рекорд долгожительства среди экс-президентов США

Бывший президент США Джимми Картер, руководивший страной с 1977 по 1981 год, стал самым долгоживущим среди американских лидеров, сообщает The Hill.

На данный момент возраст Картера составляет 94 года и 172 дня.

В результате 21 марта он стал на один день старше Джорджа Буша-старшего, который скончался 30 ноября 2018 года.

Как отмечает издание, лишь несколько американских президентов преодолели 90-летний рубеж. Более 90 лет также прожили второй президент США Джон Адамс, 38-й президент Джеральд Форд и 40-й президент Рональд Рейган.

В январе в возрасте 113 лет умер японец Масадзо Нонака, который считался старейшим мужчиной на планете.