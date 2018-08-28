Джимми Картер побил рекорд долгожительства среди экс-президентов США
- 21 марта 2019, 22:50
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Бывший президент США Джимми Картер, руководивший страной с 1977 по 1981 год, стал самым долгоживущим среди американских лидеров, сообщает The Hill.
На данный момент возраст Картера составляет 94 года и 172 дня.
В результате 21 марта он стал на один день старше Джорджа Буша-старшего, который скончался 30 ноября 2018 года.
Как отмечает издание, лишь несколько американских президентов преодолели 90-летний рубеж. Более 90 лет также прожили второй президент США Джон Адамс, 38-й президент Джеральд Форд и 40-й президент Рональд Рейган.
В январе в возрасте 113 лет умер японец Масадзо Нонака, который считался старейшим мужчиной на планете.
Войти через социальные сети: