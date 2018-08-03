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Умер старейший житель планеты

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© Twitter.com

В Японии в возрасте 113 лет умер житель острова Хоккайдо Масадзо Нонака, который считался старейшим мужчиной на планете, сообщает агентство Kyodo.

Долгожитель скончался во сне в своем доме в поселке Асёро в воскресенье, 20 января.

Нонака родился в 1905 году. Последние годы он жил на севере острова у подножия горы Мэакан вместе со своими внуками. Его потомки управляют в этой местности небольшим отелем на горячих источниках «Нонака онсэн».

Мужчина любил читать газеты, смотреть поединки сумо и оперу, а также есть сладкое.

Что интересно, в рейтинге самых пожилых людей Нонака занимал 30-е место, так все долгожители старше него были исключительно женщины, отмечает РЕН ТВ.

В июле прошлого года, как сообщал «Ридус», скончалась самая пожилая женщина Европы.

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