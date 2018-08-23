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Судье из Саратова огласили приговор за попытку получить 15 миллионов рублей

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© freepik.com

Отставной судья Саратовского областного суда Владимир Стасенков приговорен к шести годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Как установило следствие, за определенное содействие знакомый Стасенкова пообещал ему денежное вознаграждение в размере 15 млн рублей.

Предполагалось, что судья решит вопрос об отмене обвинительного приговора в отношении приговоренного за мошенничество к восьми годам колонии строгого режима, сообщается на сайте СКР.

Стасенков успел получить 150 тысяч рублей и муляжи денежных купюр на общую сумму 5 млн рублей. При этом его должностное положение не могло позволить ему принять какое-либо решение по данному делу.

Во время получения первого транша Стасенков был задержан сотрудниками УФСБ, однако свою вину он не признал, говорится в сообщении.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал в аресте депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, который подозревается в получении взятки в размере 3,2 млрд рублей.

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