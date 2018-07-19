Суд не стал арестовывать обвиняемого во взятке депутата Госдумы Белоусова

Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал в аресте подозреваемого в получении крупной взятки депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова.

«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя», — приводит ФАН слова судьи Надежды Ханкевич.

Как отмечает РИА Новости, постановление вступит в силу через трое суток, а пока следователь имеет право обжаловать отказ в аресте, а также избрать депутату любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, домашним арестом и залогом.

По данным агентства, в настоящее время Белоусов находится в Екатеринбурге, где он уже обратился к следователю с целью согласования поездки в Белоруссию в составе делегации Госдумы.

Адвокат депутата Игорь Трунов сообщил агентству о том, что его подзащитный вернется в Москву и продолжит работу в Госдуме.

Трунов также отметил, что Белоусову запрещено только выезжать за границу.

Ранее сообщалось, что Вадим Белоусов был задержан в Екатеринбурге во время допроса по делу о взятке. По версии следствия, с мая 2010 по январь 2014 года Белоусов и занимавший тогда пост губернатора Челябинской области Михаил Юревич получили от руководителя одного из холдингов взятку в размере 3,2 миллиарда рублей за оказание покровительства.

В декабре 2018 года депутаты Госдумы лишили Белоусова неприкосновенности в ходе закрытого заседания.