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Суд не стал арестовывать обвиняемого во взятке депутата Госдумы Белоусова

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© duma.gov.ru

Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал в аресте подозреваемого в получении крупной взятки депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова.

«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя», — приводит ФАН слова судьи Надежды Ханкевич.

Как отмечает РИА Новости, постановление вступит в силу через трое суток, а пока следователь имеет право обжаловать отказ в аресте, а также избрать депутату любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, домашним арестом и залогом.

По данным агентства, в настоящее время Белоусов находится в Екатеринбурге, где он уже обратился к следователю с целью согласования поездки в Белоруссию в составе делегации Госдумы.

Адвокат депутата Игорь Трунов сообщил агентству о том, что его подзащитный вернется в Москву и продолжит работу в Госдуме.

Трунов также отметил, что Белоусову запрещено только выезжать за границу.

Ранее сообщалось, что Вадим Белоусов был задержан в Екатеринбурге во время допроса по делу о взятке. По версии следствия, с мая 2010 по январь 2014 года Белоусов и занимавший тогда пост губернатора Челябинской области Михаил Юревич получили от руководителя одного из холдингов взятку в размере 3,2 миллиарда рублей за оказание покровительства.

В декабре 2018 года депутаты Госдумы лишили Белоусова неприкосновенности в ходе закрытого заседания.

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Комментарии (1)

  • Small 879e350ef1
    Александр Кузнецовсегодня, 17:58

    Такого депутата к стенке надо ставить вместе с судьей,который оставил этого ворюгу на свободе,видимо с ним вместе взятку делили!Совсем обнаглели !

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