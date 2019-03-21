В Новой Зеландии запретили полуавтоматическое оружие

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в четверг, 21 марта, что в стране будут запрещены полуавтоматические и штурмовые винтовки в связи с убийством из такого оружия 50 человек в двух мечетях города Крайстчерч, сообщает Reuters.

«Спустя шесть дней после атаки мы объявляем запрет на этот вид оружия в Новой Зеландии», — подчеркнула премьер-министр.

15 марта наша история изменилась навсегда. Теперь наши законы тоже изменятся. Сегодня от имени всех новозеландцев мы объявляем об их изменении, чтобы сделать нашу страну более безопасной, — сказала Ардерн во время пресс-конференции.

Премьер ожидает, что новый закон об оружии будет готов к 11 апреля.

15 марта в новозеландском городе Крайстчерч был совершен двойной теракт против мусульман. Вооруженные автоматическим оружием мужчины вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд, заблокировали двери и открыли огонь по находившимся внутри людям.



По последним данным, в результате нападений погибли 50 человек. Возраст погибших составляет от 3 до 77 лет, среди них четыре женщины.