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При нападении на мечети в Новой Зеландии погибли десятки людей

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© social media

В новозеландском городе Крайстчерч совершен двойной теракт против мусульман. Вооруженные автоматическим оружием мужчины вошли в расположенные рядом мечети мечетях Аль-Нур и Линвуд, заблокировали двери и открыли огонь по находившимся в здании людям.

«По информации местных СМИ, были убиты 27 человек, еще порядка 30 раненых были доставлены в больницы города. Полиция не подтверждает данные о погибших, однако призывает горожан не покидать свои дома без крайней необходимости», — сообщает ТАСС.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отказалась назвать журналистам точное число жертв, но подтвердила, что речь идет о большом числе убитых. «Точное число погибших пока не известно. Но уже ясно, что это один из самых мрачных дней в истории Новой Зеландии», — сказала она.

По неподтвержденным официально сведениям, одним из террористов был 28-летний австралиец Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов. Накануне он опубликовал в Сети 37-страничный манифест с призывами к убийству канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Турции Раджепа Эрдогана. Судя по этому тексту, Таррант является сторонником теории превосходства белой расы.

Полиция пока не рассказывает, удалось ли задержать или ликвидировать нападавших, а также не разглашает их точное число и имена, однако в Сети есть видеозапись ареста предполагаемого террориста.

В 2017 году было совершено вооруженное нападение на городскую мечеть Квебек-Сити. 27-летнему канадцу Александру Биссоннетту тогда удалось убить шесть человек, он также был сторонником праворадикальных идей.

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