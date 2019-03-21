Россиянам пообещали «гаражную амнистию»

Чиновники Минэкономразвития работают над законопроектом, который позволит гражданам, у которых нет документов на гаражи, доказать и оформить свое право собственности на такие постройки.



«В нем прописываются понятия „индивидуальный гараж“, „коллективный гараж“, „некапитальный гараж“ и т. п. Главное новшество — расписан порядок узаконивания „старых“ гаражей. Тех, которые появились до вступления в силу нынешнего Градостроительного кодекса (то есть до 2005 года). Их по России насчитывается порядка 2 миллионов- включая и многочисленные гаражные кооперативы, оставшиеся еще с советских времен», — пишет kp.ru.



Доказать факт владения гаражом помогут альтернативные бумаги. Например, документы о проведении технической инвентаризации, где есть указание на год постройки гаража и его владельца, или старые платежки за проведенное в гараж электричество.



Проблема с паковочными местами особенно остро стоит в столице, иной раз провоцирует москвичей на криминал: автовладельцы режут шины машинам соседей или нападают на них самих. Так, в 2016 году конфликт во дворе жилого дома из-за парковочного места привел к смерти 38-летнего жителя Череповца Михаила Емельянова. В других городах России тоже случается подобное. В 2018 году жительница Ярославля напала с ножом на соседку из-за парковочного места во дворе.

Ранее «Ридус» подробно освещал тему «гаражных войн» в Москве, разбираясь куда автовладельцам ставить свои машины после сноса гаражей и какие компенсации должны быть выплачены собственникам снесенных гаражных объектов.