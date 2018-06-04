Водители скорой пошли по стопам движения «СтопХам»

Подмосковные водители машин скорой помощи решили последовать примеру активистов движения «СтопХам», которые борются с нарушителями правил парковки, приклеивая свои стикеры на лобовое стекло автомобилей.

Водители скорой пришли к выводу, что им надо поступать также с теми, кто мешают во дворах проезду спецтехники.

С такой инициативой выступил водитель Балашихинской ССМП Алексей Лукойленко. В видеосюжете издания «Подмосковье сегодня» он рассказал, что неправильно припаркованные автомобили очень часто не позволяют скорым подъехать поближе к дому пациента.

По его словам, учащаются случаи, когда другие водители не уступают дорогу скорой. Причем в ночное время суток ситуация не улучшается. В итоге водителям скорой приходится лавировать между другими машинами и терять время, необходимое для спасения жизни пациентов.

Лукойленко считает, что наклейки могут стать более действенными в борьбе с нарушителями.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как топ-менеджер «Росгеологии» Андрей Богданов вступил в словесную перепалку с активистом движения «СтопХам», который пристыдил его за парковку на тротуаре.