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Мошенники обманным путем сняли со счетов пожилой москвички 750 тыс. рублей

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© pixabay.com

Под видом сотрудников Пенсионного фонда аферисты сняли все деньги со счетов 87-летней москвички, сообщает РЕН ТВ.

В полиции она рассказала, что 19 марта ей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей «Центрального пенсионного фонда» и сообщила, что пенсионерке полагается путевка в санаторий или компенсация в размере 30 тысяч рублей.

Затем «сотрудница» поинтересовалась, есть ли у ее собеседницы банковские счета. По своей наивности та призналась, что хранит денежные средства на нескольких счетах.

Тогда мошенница попросила пенсионерку подождать сотрудника фонда, который привезет ей компенсацию, а вскоре сообщила, что женщине нужно выйти на улицу. Открыв дверь квартиры, доверчивая пенсионерка увидела, как в подъезд зашел мужчина в медицинской маске. Он попросил у нее паспорт, карту Сбербанка и пин-коды, после чего женщина исполнила все его просьбы. Документы мужчина вернул, а также передал пенсионерке 30 тысяч рублей.

Как стало известно телеканалу, только после посещения Сбербанка москвичка обнаружила, что мошенник подменил ее карту. Когда же она проверила счета, выяснилось, что с одного счета было похищено 530 тысяч рублей, со второго — 170 тысяч, а еще 50 тысяч были обналичены в банкомате.

Ранее сообщалось, что мошенники сняли со счета гендиректора московского НИИ 5,5 млн рублей.

В июне 2017 года актер Малого театра народный артист РФ Владимир Носик стал жертвой мошенника, который обманным путем похитил у него около 720 тысяч рублей.

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