Мошенники сняли со счета гендиректора московского НИИ 5,5 млн рублей

С банковского счета генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Сергея Донченко мошенникам удалось похитить 5,5 млн рублей.

Об этом его уведомила служба безопасности одного из крупнейших банков России, где Донченко хранил свои денежные средства.

Выяснилось, что мошенники стали снимать деньги с его счета еще в сентябре прошлого года. Он обратил внимание на странную утечку финансов и собирался обратиться в банк, но звонок из этого кредитного учреждения его опередил.

«Девушка по телефону сообщила, что по моему счету проведены мошеннические операции», — рассказал Донченко kp.ru.

По его словам, ему пообещали в ближайшее время разыскать аферистов и понять, как и каким образом уходят деньги со счета.

В июне 2017 года актер Малого театра народный артист РФ Владимир Носик стал жертвой мошенника, который обманным путем похитил у него около 720 тысяч рублей.