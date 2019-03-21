Очень красивая продавщица мяса устроила ажиотаж в кафе

Недавно соцсети взбудоражила фотография работницы кафе из Тайваня. На снимке стройная красивая девушка с пышной грудью жарит мясо в облегающей одежде с глубоким вырезом и выглядит при этом весьма соблазнительно. Один из посетителей кафе снял красавицу на видео и выложил его в Сеть с подписью «богиня барбекю», после чего на героиню свалилась известность. Журналисты немедленно провели расследование и выяснили, что мясную королеву зовут Руо Янь (Ruo Yan), ей 36 лет, и в кафе она подрабатывает время от времени, чтобы помочь родным.

Придорожное кафе расположено в горном районе Тайваня. Обычно в него заезжают туристы, которые приезжают посетить Алишаньский национальный природный парк. Однако благодаря видео случайного путешественника, снявшего Руо за жаркой мяса, теперь это кафе фигурирует на всех азиатских форумах, как место обязательное к посещению. И туристы едут, чтобы получить порцию барбекю из рук тайваньской красавицы.

О девушке, прославившей незаурядное кафе, известно немногое: с 19 лет она работает моделью и певицей и приезжает домой во время отпуска, чтобы провести время с семьёй и помочь с работой в кафе. На своей страничке в Facebook у Руо есть фотографии, на которых она одета в народный костюм коренного племени цоу, представительницей которого девушка является. По словам Руо, это племя — одно из старейших аборигенов Тайваня, и она очень чтит происхождение своей семьи.

В марте Руо приезжала к семье всего на пару дней, но этого хватило, чтобы взвинтить продажи в кафе до небес. Все те, кому не удалось увидеть красавицу-азиатку вживую, утешаются её фотографиями из соцсетей.

Кстати, о свалившей на неё славе Руо узнала от друзей. Они рассказали ей, что их семейное кафе активно обсуждают на туристических форумах и часто упоминают красивую девушку за прилавком. Руо очень удивилась такому ажиотажу вокруг своей персоны и поблагодарила всех за тёплые слова в свой адрес.

Это такое преувеличение! Я так благодарна всем за поддержку! — приводит слова девушки портал AsiaOne.

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