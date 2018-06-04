Найдена самая красивая в мире учительница

В наше время можно стать знаменитым, прославившись в соцсетях — удачное фото, смешное видео, ловкий кадр, и вот на твою страничку уже подписываются тысячи людей. Так случилось с 28-летней тайваньской преподавательницей экономики Чэн Цзя-вэнь (Jhiawen Cheng). Девушка прочитала лекцию по авторскому праву в Институте науки технологий в городе Чжунли, за этим занятием её сняли студенты и опубликовали фотографию в интернете, где она стоит у доски в маленьком чёрном платье. И то ли длина у платья была роковой, то ли его сочетание с брутальными армейскими ботинками — на редкость удачным, то ли красота молодой учительницы ослепительна, но на следующее утро Чэн проснулась знаменитой — на её страничку за сутки подписалось более 50 тысяч человек.

Тайваньку немедленно назвали феей, музой, инопланетянкой и окрестили самой красивой учительницей в мире. Буквально в считанные дни девушке поступили десятки предложений о рекламе, замужестве и участии в ток-шоу. Но Чэн пока не торопится почивать на лаврах, а планирует и дальше преподавать в университете, а также мечтает научиться играть на пианино и уже записалась на курсы.

По сообщению DailyMail, Чэн учится в Университете китайской культуры и ведёт там факультатив, посвящённый экономике знаний и праву в сфере интеллектуальной собственности. Очевидцы уверяют, что на её парах не бывает свободных мест, хотя студентам, вероятно, трудно сосредоточиться на учёбе. Те же поклонники, которым не посчастливилось увидеть прекрасную учительницу лично, закидывают девушку комплиментами в соцсетях, и львиная их доза — на русском языке.

Между тем, на Instagram красавицы подписалось уже больше 106 тысяч человек. Но судя по её фотографиям, бойфренда у девушки нет.

А вы хотели бы, чтобы у вас была такая учительница? Дайте нам знать в комментариях!

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