10+ смешных объявлений, которые можно встретить только в России

Русский человек никогда не унывает! И в снег, и в зной, и в тяжёлые времена иногда нас спасает только хорошая шутка. Образцы народного юмора можно встретить где угодно — на уличном асфальте, объявлениях в поликлинике, в маршрутке по пути на работу, на прилавках рыночных продавцов, на рекламных билбордах и в собственном подъезде. В нашей новой подборке мы собрали для вас самые смешные, забавные и трогательные объявления с улиц городов российских, которые порадуют вас остроумием авторов.

А вы встречали смешные объявления? Расскажите!