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10+ смешных объявлений, которые можно встретить только в России

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  • 20 марта 2019, 18:32
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Русский человек никогда не унывает! И в снег, и в зной, и в тяжёлые времена иногда нас спасает только хорошая шутка. Образцы народного юмора можно встретить где угодно — на уличном асфальте, объявлениях в поликлинике, в маршрутке по пути на работу, на прилавках рыночных продавцов, на рекламных билбордах и в собственном подъезде. В нашей новой подборке мы собрали для вас самые смешные, забавные и трогательные объявления с улиц городов российских, которые порадуют вас остроумием авторов.

А вы встречали смешные объявления? Расскажите!

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