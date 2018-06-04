найти ×
   
  • USD +0.02
    65.42
  • EUR +0.01
    74.07
СохранитьСохранено0
×

10309

10+ смешных объявлений, которые можно увидеть только на рынках

Small dd3dc5f883
  • 15 марта 2019, 18:08
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

На российских рынках можно увидеть самые неожиданные объявления. Это вам не супермаркет с его отпечатанными на принтере ценниками. Это территория народного творчества — смешного и беспощадного.

Собрались для вас самые весёлые примеры рыночного юмора, в которых картошка вкусная как мясо, а свежие русские трусы соседствуют с сексуальной кукурузой.

Какое объявление вас больше всего позабавило?

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
4288016читать позжечитаю позже
Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
2021752читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

373041984читать позжечитаю позже

Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах04 июня 2018

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

19348362читать позжечитаю позже