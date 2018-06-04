10+ смешных объявлений, которые можно увидеть только на рынках
- 15 марта 2019, 18:08
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
На российских рынках можно увидеть самые неожиданные объявления. Это вам не супермаркет с его отпечатанными на принтере ценниками. Это территория народного творчества — смешного и беспощадного.
Собрались для вас самые весёлые примеры рыночного юмора, в которых картошка вкусная как мясо, а свежие русские трусы соседствуют с сексуальной кукурузой.
Какое объявление вас больше всего позабавило?
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