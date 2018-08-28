Старшая дочь Назарбаева избрана спикером Сената Казахстана

Новым спикером Сената Казахстана избрана старшая дочь экс-президента Дарига Назарбаева, сообщает ТАСС.

Ее кандидатура была предложена на этот пост вступившим сегодня в должность и. о. президента страны Касымом-Жомартом Токаевым.

На заседании Сената были озвучены итоги тайного голосования, за кандидатуру Назарбаевой единогласно проголосовали все присутствовавшие 44 депутата палаты.

«Хочу высказать от всего сердца слова глубокой благодарности вам за доверие, которое вы мне оказали», — цитирует агентство нового спикера Сената.

Ранее Дарига Назарбаева занимала пост депутата Сената Казахстана.

Как ранее сообщал «Ридус», сегодня Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность исполняющего обязанности президента Казахстана.

Токаев сразу же предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан в честь первого президента страны.

Кроме того, новоизбранный и. о. президента предложил воздвигнуть монумент в честь Назарбаева и назвать его именем центральные улицы всех областных городов страны.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта сообщил, что уходит в отставку. О своем решении он заявил, выступая в эфире республиканских телеканалов.

