После отставки Назарбаева в Казахстане начали скупать доллары

Вскоре после отставки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в этой стране стал наблюдаться ажиотажный спрос на доллары.

По данным «Интерфакса», некоторые обменные пункты уже прекратили продажу этой валюты.

«Как только сообщили [об уходе Назарбаева] сразу начался ажиотаж, все скупили», — сообщили агентству в обменном пункте ТОО «Валюта KZ».

Кроме того, из-за внезапно повысившегося спроса в некоторых обменниках курс доллара стал расти по отношению к местной валюте. Если в 21:30 по местному времени доллар можно было приобрести за 378,5 тенге, то через полчаса — уже за 385 тенге. При этом официальный курс составляет 375,9 тенге за доллар.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий главы государства. Он находился у власти с 1990 года. В 2015 году его переизбрали на пятый срок.



До выборов исполнять обязанности президента будет спикер сената парламента Касым-Жомар Токаев.

По мнению сенатора Франца Клинцевича, отставка Назарбаева может привести к усилению влияния США на политику Казахстана и отдалению его от России.