Задержан еще один подозреваемый в стрельбе в Утрехте

В Нидерландах задержан еще один подозреваемый в причастности к стрельбе в Утрехте, которая произошла в понедельник, 18 марта, пишет нидерландская газета Algemeen Dagblad.

В настоящее время, отмечает издание, полиция устанавливает, какова может быть роль в происшествии задержанного 40-летнего мужчины.

Как сообщали СМИ, в понедельник неизвестный открыл стрельбу около трамвайной остановки в нидерландском Утрехте.

В результате инцидента погибли три человека и пятеро получили ранения.

В тот же день полиция задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе. Им оказался 37-летний Гокмен Танис, родившийся в Турции. Стражи порядка не исключили террористических мотивов этого преступления.