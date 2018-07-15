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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Утрехте

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© EPA\TASS

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе в городе Утрехт в Нидерландах, в результате которого утром в понедельник, 18 марта, погибли три человека и пятеро получили ранения, сообщает Reuters.

Ранее полиция назвала имя подозреваемого, сообщив, что это 37-летний Гокмен Танис, родившийся в Турции.

Как ранее сообщал «Ридус», неизвестный открыл стрельбу около трамвайной остановки.

© Peter Dejong/AP/TASS

Правоохранители оцепили место происшествия и рекомендовали местным школам закрыть все двери, а военизированная полиция усилила меры безопасности в аэропортах и других жизненно важных инфраструктурах, а также в мечетях. Стражи порядка не исключила террористических мотивов этого преступления.

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