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Телеведущий Иващенко рассказал об онкологическом заболевании Началовой

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Сергей Бобылев/ТАСС

Телеведущий Егор Иващенко раскрыл тайну недавно скончавшейся певицы Юлии Началовой.

По его словам, в 2014 году она сумела победить онкологическое заболевание.

Иващенко рассказал kp.ru о том, что Началова была его наставником на телешоу «Один в один», и у него сложились с ней дружеские отношения. Поэтому певица делилась с ним своими переживаниями и подробностями личной жизни.

«Юля рассказала, что накануне съемок она победила онкологическое заболевание — лимфому», — цитирует издание телеведущего. Он также уточнил, что рак диагностировали на ранней стадии, поэтому певица справилась с ним достаточно быстро.

При этом он вспоминает о том, что Началова говорила о страшных вещах с абсолютно детской непосредственностью, всегда с улыбкой. По мнению Иващенко, она до конца не понимала всю серьезность ситуации.

Ранее омский косметолог рассказала о влиянии китайских таблеток для похудения на здоровье певицы.

Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет в субботу, 16 марта, в результате остановки сердца, которая, по словам ее отца, наступила из-за заражения крови.

До самого последнего момента она находилась в коме.

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