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Отец Юлии Началовой назвал точную причину ее смерти

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© Антон Новодережкин/ТАСС

Певица Юлия Началова умерла в результате остановки сердца, наступившей из-за заражения крови, сообщил, ссылаясь на врачей, отец артистки, композитор Виктор Началов.

«Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало», — цитирует его ТАСС.

Он также рассказал агентству, что «врачи делали все гениально, старались», но спасти 38-летнюю певицу не удалось.

Началов также уточнил, что дата и место прощания пока не определены.

Ранее о смерти Юлии Началовой сообщила ее официальный представитель.

По информации, имеющейся у паблика Mash, певица умерла от острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга.

Ранее днем ей сделали операцию на ноге. До самого последнего момента она находилась в коме.

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