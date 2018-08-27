Отец Юлии Началовой назвал точную причину ее смерти
- 16 марта 2019, 21:52
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Певица Юлия Началова умерла в результате остановки сердца, наступившей из-за заражения крови, сообщил, ссылаясь на врачей, отец артистки, композитор Виктор Началов.
«Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало», — цитирует его ТАСС.
Он также рассказал агентству, что «врачи делали все гениально, старались», но спасти 38-летнюю певицу не удалось.
Началов также уточнил, что дата и место прощания пока не определены.
Ранее о смерти Юлии Началовой сообщила ее официальный представитель.
По информации, имеющейся у паблика Mash, певица умерла от острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга.
Ранее днем ей сделали операцию на ноге. До самого последнего момента она находилась в коме.
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