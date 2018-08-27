Отец Юлии Началовой назвал точную причину ее смерти

Певица Юлия Началова умерла в результате остановки сердца, наступившей из-за заражения крови, сообщил, ссылаясь на врачей, отец артистки, композитор Виктор Началов.

«Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало», — цитирует его ТАСС.

Он также рассказал агентству, что «врачи делали все гениально, старались», но спасти 38-летнюю певицу не удалось.

Началов также уточнил, что дата и место прощания пока не определены.

Ранее о смерти Юлии Началовой сообщила ее официальный представитель.

По информации, имеющейся у паблика Mash, певица умерла от острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга.

Ранее днем ей сделали операцию на ноге. До самого последнего момента она находилась в коме.