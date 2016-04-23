Фото мальчика и девочки в костюмах медиков перессорило взрослых

В Твиттере под названием Medical Shots («Медицинские снимки») недавно появилась невинная, на первый взгляд, фотография, на которой маленькие мальчик и девочка идут по коридору госпиталя, одетые в зелёный и розовый костюмы медиков. В аккаунте снимок был опубликован с подписью «Это очень мило, не так ли?! 😍". Однако на страницу обрушился шквал гневных комментаторов, которые посчитали снимок не милым, а оскорбительным.

Ярость интернет-сообщества вызвало то, что на розовом костюме девочки написано «Nurse in training» — «Учусь на медсестру», а на зелёном костюме мальчика красуется надпись «Doctor in training» — «Учусь на врача». Снимок тут же посчитали вопиющим проявлением сексизма и дискриминацией женщин.

Мило. Для 50-х.

Это махровый сексизм!

Простите, но я живу в мире, где женщины могут быть врачами.

Нет, это не мило 😡 Почему она не врач, а он? Почему он не медбрат?

Дети милые. Сексизм на их спинах — НЕТ.

На фото ниже у девочки на спине написано «Главный ответственный врач», у мальчика надпись поменяли на «Гордый медбрат и феминист».

Как всегда бывает со скандальными темами, тут же набежали шутники:

Я принёс стулья для всех, кто пришёл сюда почитать комментарии:

Нашлись люди, которые попытались урезонить борцов за права женщин и разрядить обстановку:

ЭТО. НЕ. СЕКСИЗМ. Может, мальчик сказал, что хочет быть врачом, а девочка — медсестрой. Вот и всё.

Перед тем как кричать о сексизме, подумали бы — а вдруг девочка действительно хочет быть медсестрой?

Вскоре на поле битвы хейтеров пришли миротворцы и попробовали всех примирить с помощью Фотошопа.

Публикация, в которой на спинах детей написано «Учусь на специалиста в здравоохранении», собрала больше лайков и ретвитов, чем изначальная.



А чтобы окончательно уничтожить сексизм в исходной фотографии, снимок сделали чёрно-белым.

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