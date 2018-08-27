найти ×
   
  • USD
    64.67
  • EUR
    73.36
СохранитьСохранено0
×

101678

Губин оставил музыкальную карьеру и уехал из России

Small default

© youtube.com

Популярный российский певец, звезда 90-х Андрей Губин уехал из России, оставив музыкальную карьеру, сообщает StarHit.

Как рассказал изданию продюсер музыканта Тарас Ващишин, Губин уехал в Таиланд вместе с молодой возлюбленной из Уфы.

Продюсер напомнил, что певец пытался записать в студии осенью 2018 года несколько новых песен, однако у него так ничего и не вышло.

Ничего так и не закончили, творчество его сейчас мало интересует, — добавил Ващишин.

Продюсер также отметил, что с тех пор, как Губин перебрался в Таиланд, он практически не общается с ним.

О личной жизни музыканта в Таиланде изданию рассказал турист из России, который отдыхает в одной гостинице с девушкой Губина.

Правда, жили ребята в разных отелях. Но каждое утро [Губин] приезжал к возлюбленной на велосипеде, — отметил россиянин.

Он назвал Губина «нормальным мужиком» и сообщил, что «никаких психических отклонений не заметил», пишет URA.RU.

В январе Андрей Губин признался, что уже несколько лет борется с серьезным заболеванием.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
270704434читать позжечитаю позже
Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
2022897читать позжечитаю позже

главное


Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

805872читать позжечитаю позже
|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие27 августа 2018

Откажется ли Индия от российского оружия?

31047932читать позжечитаю позже