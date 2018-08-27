Губин оставил музыкальную карьеру и уехал из России

Популярный российский певец, звезда 90-х Андрей Губин уехал из России, оставив музыкальную карьеру, сообщает StarHit.

Как рассказал изданию продюсер музыканта Тарас Ващишин, Губин уехал в Таиланд вместе с молодой возлюбленной из Уфы.

Продюсер напомнил, что певец пытался записать в студии осенью 2018 года несколько новых песен, однако у него так ничего и не вышло.

Ничего так и не закончили, творчество его сейчас мало интересует, — добавил Ващишин.

Продюсер также отметил, что с тех пор, как Губин перебрался в Таиланд, он практически не общается с ним.

О личной жизни музыканта в Таиланде изданию рассказал турист из России, который отдыхает в одной гостинице с девушкой Губина.

Правда, жили ребята в разных отелях. Но каждое утро [Губин] приезжал к возлюбленной на велосипеде, — отметил россиянин.

Он назвал Губина «нормальным мужиком» и сообщил, что «никаких психических отклонений не заметил», пишет URA.RU.

В январе Андрей Губин признался, что уже несколько лет борется с серьезным заболеванием.