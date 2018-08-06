«На меня врачи давно рукой махнули»: Губин рассказал о своей болезни

Российский певец и композитор Андрей Губин признался в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале, что уже несколько лет борется с серьезным заболеванием.

На меня врачи уже давно рукой махнули. По всем параметрам я должен был загнуться уже давно, но Андрюша так просто не сдается, — сказал Губин.

Артист добавил, что практически не появляется на публике и разлюбил фотографироваться, так как последнее время «болячки преобладают в его жизни», отмечает ФАН.

Певец в настоящее время живет в Уфе. Он не работает, но все-таки надеется вернуться в студию и писать музыку.

Последнее выступление Губина, по его ловам, состоялось в 2005 году в Кремлевском дворце, с тех пор он поет только в караоке.

Губин отметил, что живет на те деньги, которые заработал раньше. Музыкант, правда, добавил, что его накоплений хватит примерно на десять лет, сообщает РЕН ТВ.

Андрей Губин известен благодаря своим хитам 90-х «Мальчик-бродяга», «Милая моя», «Зима-холода». На его счету четыре студийных альбома. В 2004 году певец записал агитационную песню «DJ Путин», выпущенную на диске «Песни о Путине».

В апреле 2017 года «Ридус» писал, что у кумира миллионов девушек врачи диагностировали левостороннюю прозопалгию. Певец тогда отметил, что из-за болезни с трудом может смотреть на собственное отражение в зеркале.