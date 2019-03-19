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Умер Марлен Хуциев

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© youtube.com

На 94-м году жизни скончался кинорежиссер Марлен Хуциев, сообщили в Союзе кинематографистов.

В субботу, 16 марта, режиссер был экстренно доставлен в реанимацию одной из московских клиник.

Два месяца назад, в первых числах января, в реанимации одной из столичных больниц умерла супруга режиссера Ирина Соловьева.

Марлен Хуциев — выдающийся советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер и педагог.

В 1986 году ему было присвоено звание народного артиста Советского Союза, в 1993 году он был награжден Госпремией РФ. Лауреат многочисленных отечественных и международных премий. Кавалер шести российских орденов.

Родился в Тифлисе (Тбилиси) в 1925 году. В 1952 году окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК).

© youtube.com

На его счету более десяти фильмов, среди которых такие внесшие огромный вклад в отечественный кинематограф картины, как «Весна на Заречной улице» (1956), «Застава Ильича» (1964), «Июльский дождь» (1966).

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