Умер Марлен Хуциев
- 19 марта 2019, 08:47
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На 94-м году жизни скончался кинорежиссер Марлен Хуциев, сообщили в Союзе кинематографистов.
В субботу, 16 марта, режиссер был экстренно доставлен в реанимацию одной из московских клиник.
Два месяца назад, в первых числах января, в реанимации одной из столичных больниц умерла супруга режиссера Ирина Соловьева.
Марлен Хуциев — выдающийся советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер и педагог.
В 1986 году ему было присвоено звание народного артиста Советского Союза, в 1993 году он был награжден Госпремией РФ. Лауреат многочисленных отечественных и международных премий. Кавалер шести российских орденов.
Родился в Тифлисе (Тбилиси) в 1925 году. В 1952 году окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК).
На его счету более десяти фильмов, среди которых такие внесшие огромный вклад в отечественный кинематограф картины, как «Весна на Заречной улице» (1956), «Застава Ильича» (1964), «Июльский дождь» (1966).
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