Режиссер Марлен Хуциев доставлен в реанимацию
- 16 марта 2019, 22:18
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Народный артист СССР, 93-летний режиссер Марлен Хуциев был экстренно доставлен в реанимацию одной из московских больниц.
«Марлен Мартынович в реанимации», — сообщил ТАСС представитель Союза кинематографистов РФ.
По данным паблика «112», Хуциев был обнаружен в бессознательном состоянии у себя дома его сыном.
Уточняется, что постановщика «Весны на Заречной улице» и «Заставы Ильича» госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением.
Перед Новым годом режиссер был госпитализирован вместе с женой, поскольку отказывался ложиться в больницу без нее, опасаясь за ее самочувствие. Через несколько дней, 4 января, супруга Хуциева умерла в реанимации.
Марлен Хуциев — признанный классик отечественного кино. Помимо упомянутых картин, он снял такие известные фильмы, как «Два Федора», «Июльский дождь» и «Был месяц май».
В 2019 году планируется выпустить в прокат новую ленту Хуциева «Невечерняя». Она представляет собой диалог двух писателей — Антона Чехова и Льва Толстого.
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