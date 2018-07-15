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Режиссер Марлен Хуциев доставлен в реанимацию

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© wikipedia.org

Народный артист СССР, 93-летний режиссер Марлен Хуциев был экстренно доставлен в реанимацию одной из московских больниц.

«Марлен Мартынович в реанимации», — сообщил ТАСС представитель Союза кинематографистов РФ.

По данным паблика «112», Хуциев был обнаружен в бессознательном состоянии у себя дома его сыном.

Уточняется, что постановщика «Весны на Заречной улице» и «Заставы Ильича» госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением.

Перед Новым годом режиссер был госпитализирован вместе с женой, поскольку отказывался ложиться в больницу без нее, опасаясь за ее самочувствие. Через несколько дней, 4 января, супруга Хуциева умерла в реанимации.

Марлен Хуциев — признанный классик отечественного кино. Помимо упомянутых картин, он снял такие известные фильмы, как «Два Федора», «Июльский дождь» и «Был месяц май».

В 2019 году планируется выпустить в прокат новую ленту Хуциева «Невечерняя». Она представляет собой диалог двух писателей — Антона Чехова и Льва Толстого.

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