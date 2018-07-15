найти ×
   
  • USD
    64.67
  • EUR
    73.36
СохранитьСохранено0
×

203729

Бывший муж Началовой прокомментировал смерть певицы

Small default

© Артем Геодакян/ТАСС

Бывший муж скончавшейся несколько дней назад популярной певицы Юлии Началовой, экс-футболист сборной России и ЦСКА Евгений Алдонин, прокомментировал ее смерть в программе Первого канала «Пусть говорят».

Спортсмен рассказал, что узнал о кончине бывшей жены, когда был в командировке в другом городе.

По его словам, родители Юлии говорили, «что все под контролем, никто даже не волновался особо».

Я просто попросил держать меня в курсе каждый день, — добавил экс-супруг певицы.

Потом бывшая теща рассказала Алдонину, что Юлию ввели в искусственную кому, а позже она сообщила о смерти дочери.

Когда родители хоронят своих детей — это страшно. Задаешься вопросом, почему, и как, и зачем? — приводит ФАН слова спортсмена.

Кроме того, Алдонин рассказал, что лично сообщил их с Юлией дочери о смерти ее матери.

Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Причиной смерти, по словам отца певицы, стала остановка сердца, наступившая из-за заражения крови.

Ранее сообщалось, что Началова некоторое время находилась в коме.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
10351716читать позжечитаю позже
Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
43022340читать позжечитаю позже

главное


Общество
Три главные причины разводов

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

181433517читать позжечитаю позже
|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв15 июля 2018

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

93015674читать позжечитаю позже