Бывший муж Началовой прокомментировал смерть певицы
- 19 марта 2019, 08:42
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Бывший муж скончавшейся несколько дней назад популярной певицы Юлии Началовой, экс-футболист сборной России и ЦСКА Евгений Алдонин, прокомментировал ее смерть в программе Первого канала «Пусть говорят».
Спортсмен рассказал, что узнал о кончине бывшей жены, когда был в командировке в другом городе.
По его словам, родители Юлии говорили, «что все под контролем, никто даже не волновался особо».
Я просто попросил держать меня в курсе каждый день, — добавил экс-супруг певицы.
Потом бывшая теща рассказала Алдонину, что Юлию ввели в искусственную кому, а позже она сообщила о смерти дочери.
Когда родители хоронят своих детей — это страшно. Задаешься вопросом, почему, и как, и зачем? — приводит ФАН слова спортсмена.
Кроме того, Алдонин рассказал, что лично сообщил их с Юлией дочери о смерти ее матери.
Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Причиной смерти, по словам отца певицы, стала остановка сердца, наступившая из-за заражения крови.
Ранее сообщалось, что Началова некоторое время находилась в коме.
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