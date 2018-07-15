Бывший муж Началовой прокомментировал смерть певицы

Бывший муж скончавшейся несколько дней назад популярной певицы Юлии Началовой, экс-футболист сборной России и ЦСКА Евгений Алдонин, прокомментировал ее смерть в программе Первого канала «Пусть говорят».

Спортсмен рассказал, что узнал о кончине бывшей жены, когда был в командировке в другом городе.

По его словам, родители Юлии говорили, «что все под контролем, никто даже не волновался особо».

Я просто попросил держать меня в курсе каждый день, — добавил экс-супруг певицы.

Потом бывшая теща рассказала Алдонину, что Юлию ввели в искусственную кому, а позже она сообщила о смерти дочери.

Когда родители хоронят своих детей — это страшно. Задаешься вопросом, почему, и как, и зачем? — приводит ФАН слова спортсмена.

Кроме того, Алдонин рассказал, что лично сообщил их с Юлией дочери о смерти ее матери.

Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Причиной смерти, по словам отца певицы, стала остановка сердца, наступившая из-за заражения крови.

Ранее сообщалось, что Началова некоторое время находилась в коме.

