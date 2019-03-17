СМИ: жертвами авиаудара коалиции в Сирии стали мирные жители

В результате авиаудара, нанесенного международной коалицией во главе с США по деревне Багуз в провинции Дейр-эз-Зор, погибли 10 мирных жителей.

В числе погибших оказались и дети, сообщает Syria TV со ссылкой на местные источники.

Как отмечает ФАН, авиаудар был нанесен накануне.

Известно, что деревня Багуз является последним оплотом террористической группировки «Исламское государство"*.

Ранее сообщалось, что 4 марта жители этой деревни, включая женщин и детей, погибли в результате авиаудара коалиции. По данным сирийских журналистов, в этот раз был применен запрещенный международными конвенциями белый фосфор.

Военные операции возглавляемой США коалиции проводятся в Сирии и Ираке с 2014 года. Они считаются незаконными, поскольку не санкционированы ни сирийскими властями, ни Совбезом ООН.

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* запрещена в России

