СМИ: коалиция уничтожила деревню в Сирии, применив белый фосфор

На юго-востоке Сирии в результате авиаудара международной коалиции во главе с США погибли жители деревни Багуз, сообщает сирийское гостелевидение.

По данным сирийских журналистов, коалиция применила запрещенный международными конвенциями белый фосфор.

Среди погибших и раненых есть женщины и дети, сообщает сирийское агентство SANA.

Точное число жертв к настоящему моменту неизвестно, отмечает ФАН.

Авиаудары были нанесены в ночь на понедельник.

В международной коалиции опровергли информацию о применении фосфора.

Багуз — последний оплот террористической группировки «Исламское государство» * в Сирии, напоминает газета «Известия».

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