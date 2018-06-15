СМИ: коалиция уничтожила деревню в Сирии, применив белый фосфор
- 04 марта 2019, 08:43
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На юго-востоке Сирии в результате авиаудара международной коалиции во главе с США погибли жители деревни Багуз, сообщает сирийское гостелевидение.
По данным сирийских журналистов, коалиция применила запрещенный международными конвенциями белый фосфор.
Среди погибших и раненых есть женщины и дети, сообщает сирийское агентство SANA.
Точное число жертв к настоящему моменту неизвестно, отмечает ФАН.
Авиаудары были нанесены в ночь на понедельник.
В международной коалиции опровергли информацию о применении фосфора.
Багуз — последний оплот террористической группировки «Исламское государство» * в Сирии, напоминает газета «Известия».
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* запрещена в России
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