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На стройке в Москве нашли снаряд времен войны

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© visualhunt.com

Снаряд времен Второй мировой войны был обнаружен на стройке на улице Демьяна Бедного на северо-западе Москвы.

На место прибыли оперативные службы, включая МЧС и полицию.

Артиллерийский снаряд нашли на стройке в районе дома 20, корпус 4 по улице Демьяна Бедного, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье во время взрыва на автомобильной трассе А-108 местному участковому оторвало кисти рук. Оказалось, что, проезжая по трассе в нерабочее время, сотрудник полиции увидел на проезжей части коробку, которую попытался убрать на обочину. Взорвавшимся в руках участкового устройством оказался снаряд времен Второй мировой войны.

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