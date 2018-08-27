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Юноша разбил яйцо о голову австралийского сенатора и получил сдачи

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скриншот

На австралийского сенатора Фрейзера Эннинга было совершено нападение с помощью куриного яйца.

В Twitter опубликованы два ролика, на которых с разных ракурсов показано, как подросток разбивает яйцо о голову политика.

В комментарии к одному из видео отмечается, что это нападение может быть связано с недавним высказыванием Эннинга по поводу бойни в Новой Зеландии. Накануне он обвинил мусульман в стрельбе, произошедшей в мечетях города Крайстчерч.

На кадрах видно, что молодой человек подкрадывается сзади к сенатору, который в этот момент общается с журналистами, и разбивает о его голову яйцо, при этом снимая происходящее на свой телефон.

Эннинг же моментально отреагировал на выходку, отвесив обидчику пару оплеух. Драка могла бы продолжиться, если бы дерущихся вовремя не разняли.

Напомним, что 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч был совершен двойной теракт против мусульман. Вооруженные автоматическим оружием мужчины вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд, заблокировали двери и открыли огонь по находившимся внутри людям.

Премьер-министр Новой Зеландии сообщила о 40 погибших и 20 раненых. По ее словам, 10 человек были застрелены в мечети на Линвуд-авеню, еще 30 погибли в храме на Динс-авеню.

Позже полиция сообщила о том, что погибли 49 человек, а еще 48 находятся в больницах.

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