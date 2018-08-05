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СМИ: москвич пытался облить маслом Мавзолей Ленина с криком «Вставай!»

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© ТАСС/ Зураб Джавахадзе

Мужчина, пытавшийся облить маслом Мавзолей Ленина, был задержан на Красной площади, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел поздним вечером 14 марта.

По сообщению «МК», мужчина начал поливать маслом мавзолей с криками «Вставай, вставай!». Однако источник агентства уточнил, что смутьяну удалось облить маслом только брусчатку, поскольку подойти к мавзолею он не смог.

«Проход туда сейчас закрыт, это все происходило рядом, поэтому Мавзолей Ленина никак не пострадал», — объяснил собеседник агентства.

Уточняется, что мавзолей закрыт на профилактику с 18 февраля до 16 апреля.

Как пишет ФАН, прохожие заприметили на Красной площади неадекватного гражданина около 22:00. По свидетельству очевидцев, он произносил бессвязные речи, а затем попытался оросить усыпальницу вождя мирового пролетариата оливковым маслом.

В результате сотрудниками полиции был задержан 37-летний москвич. Его доставили в ОМВД по району Китай-город, а врачи, прибывшие в отделение, установили, что мужчине требуется психиатрическая помощь.

Ранее «Ридус» рассказывал об акции, устроенной 5 марта, в день смерти Сталина, у его могилы на Красной площади. Один из участников акции бросил цветок в бюст вождя, сказав: «Гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей».

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