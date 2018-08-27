«Мертвый людоед»: в Рунете плюнули на могилу Сталина

В русскоязычном сегменте Сети в большом количестве появились записи, посвященные Иосифу Сталину. В день смерти вождя, 5 марта, так бывает каждый год, но в этот раз общественность дополнительно «разогрела» акция у могилы Сталина на Красной площади в Москве.

Акцию устроили Евгений Сучков и Ольга Савченко, называющие себя активистами проекта «Декоммунизация». Сучков бросил цветок в бюст Сталина, сказав: «Гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей». Савченко бросила цветок молча. В обоих случаях молодых людей задержала полиция, избавив тем самым от выяснения отношений с коммунистами. На страницах «Декоммунизации» в социальных сетях можно найти видеозапись инцидента, однако на нем слышна матерная брань.



Не обошлось 5 марта и без призывов перезахоронить тело Сталина подальше от центра Москвы. На этот раз с требованием к властям обратился журналист Сергей Доренко. «Пока Сталин лежит в центре Москвы, пока от Сталина измеряется расстояние в России, пока Сталин центр страны — Сталин жив. И с этим надо немедленно покончить. Сталин — это наш позор. Сталин — это то, за что стыдно каждому из нас», — заявил он. Многие коллеги Доренко, а также публичные лица, не говоря уже о простых блогерах, высказались куда более радикально.

Напомним, руководитель советского государства, генеральный секретарь Центрального комитета партии большевиков Иосиф Сталин скончался 5 марта 1953 года. За годы его правления страной была проведена индустриализация, одержана победа в Великой Отечественной войне и создан ядерный щит. Советский Союз стал одной из двух сверхдержав на планете, предложив человечеству альтернативный капитализму уклад экономики, а управляемая из Москвы территория достигла исторического максимума в одну шестую часть суши.



Общая численность населения СССР при Сталине выросла на 40 миллионов человек, число уголовников в местах лишения свободы в разные годы достигало 1,5% от всего населения, по политическим статьям было репрессировано 4 миллиона человек, из них расстреляно 800 тысяч.

В декабре прошлого года журналист и телеведущий Владимир Познер назвал «рабами» людей, которые «преклоняются перед диктатором» Иосифом Сталиным. «Негативная реакция для меня ожидаема. Я никак к этому не отношусь, поскольку люди просто высказывают свое мнение», — заявил Познер в беседе с «Ридусом».

В этом году Познер выразил надежду, что «когда-нибудь страна или народ сможет признаться в том, что Сталин был величайшим преступником и что ответственность за его поступки несет, в частности, народ, который его поддерживал». В пример он привел Германию, где «учат в школе детей, что не только Гитлер был виноват, не только нацистская партия, но и немецкий народ».



Ранее «Ридус» рассказывал о точке зрения 24-летнего депутата гордумы Екатеринбурга Андрея Пирожкова, который заявил, что сталинские репрессии были неизбежны, поскольку в то время у высшего руководства СССР просто не было другого способа решить стоявшие перед страной сложнейшие задачи. Особенный интерес общественности вызвало противопоставление Пирожковым фигуры Сталина как «олицетворения справедливости» ныне живущему поколению «либералов», а также его высказывание: «Сегодняшняя компания десталинизации — это концентрированный страх либералов перед ответственностью за совершенные ими преступления».