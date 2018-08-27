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«Мертвый людоед»: в Рунете плюнули на могилу Сталина

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© social media

В русскоязычном сегменте Сети в большом количестве появились записи, посвященные Иосифу Сталину. В день смерти вождя, 5 марта, так бывает каждый год, но в этот раз общественность дополнительно «разогрела» акция у могилы Сталина на Красной площади в Москве.

Акцию устроили Евгений Сучков и Ольга Савченко, называющие себя активистами проекта «Декоммунизация». Сучков бросил цветок в бюст Сталина, сказав: «Гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей». Савченко бросила цветок молча. В обоих случаях молодых людей задержала полиция, избавив тем самым от выяснения отношений с коммунистами. На страницах «Декоммунизации» в социальных сетях можно найти видеозапись инцидента, однако на нем слышна матерная брань.

Не обошлось 5 марта и без призывов перезахоронить тело Сталина подальше от центра Москвы. На этот раз с требованием к властям обратился журналист Сергей Доренко. «Пока Сталин лежит в центре Москвы, пока от Сталина измеряется расстояние в России, пока Сталин центр страны — Сталин жив. И с этим надо немедленно покончить. Сталин — это наш позор. Сталин — это то, за что стыдно каждому из нас», — заявил он. Многие коллеги Доренко, а также публичные лица, не говоря уже о простых блогерах, высказались куда более радикально. 

Напомним, руководитель советского государства, генеральный секретарь Центрального комитета партии большевиков Иосиф Сталин скончался 5 марта 1953 года. За годы его правления страной была проведена индустриализация, одержана победа в Великой Отечественной войне и создан ядерный щит. Советский Союз стал одной из двух сверхдержав на планете, предложив человечеству альтернативный капитализму уклад экономики, а управляемая из Москвы территория достигла исторического максимума в одну шестую часть суши.

Общая численность населения СССР при Сталине выросла на 40 миллионов человек, число уголовников в местах лишения свободы в разные годы достигало 1,5% от всего населения, по политическим статьям было репрессировано 4 миллиона человек, из них расстреляно 800 тысяч.

В декабре прошлого года журналист и телеведущий Владимир Познер назвал «рабами» людей, которые «преклоняются перед диктатором» Иосифом Сталиным. «Негативная реакция для меня ожидаема. Я никак к этому не отношусь, поскольку люди просто высказывают свое мнение», — заявил Познер в беседе с «Ридусом». 

В этом году Познер выразил надежду, что «когда-нибудь страна или народ сможет признаться в том, что Сталин был величайшим преступником и что ответственность за его поступки несет, в частности, народ, который его поддерживал». В пример он привел Германию, где «учат в школе детей, что не только Гитлер был виноват, не только нацистская партия, но и немецкий народ».

Ранее «Ридус» рассказывал о точке зрения 24-летнего депутата гордумы Екатеринбурга Андрея Пирожкова, который заявил, что сталинские репрессии были неизбежны, поскольку в то время у высшего руководства СССР просто не было другого способа решить стоявшие перед страной сложнейшие задачи. Особенный интерес общественности вызвало противопоставление Пирожковым фигуры Сталина как «олицетворения справедливости» ныне живущему поколению «либералов», а также его высказывание: «Сегодняшняя компания десталинизации — это концентрированный страх либералов перед ответственностью за совершенные ими преступления».

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Комментарии (2)

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 06:20

    руководитель страны периода революции, гражданской и отечественных войн недостаточно белоснежен?
    особенно мне понравился ненавязчивый переход на покаяние всего русского народа. в чём я должен каяться? я лично? забейте себе плашмя это покаяние.
    столько лет прошло, а всё красно-белые окопы поперёк страны копают ..

  • Small 2b827aa9f8
    fenix-girlсегодня, 07:23

    Выражу свое личное мнение. Мне кажется, что каждый из участников дискуссии в чем-то прав. У меня самой отношение к Сталину двоякое. Полностью оправдывать Сталина может только тот, кто не пострадал от репрессий, кто не терял своих родных. Выжил, выкрутился, проскочил. Тогда каждый день мог оказаться последним. Сегодня ты танцуешь вальс, завтра тебя пытаюсь в застенках. На лесоповале мог оказаться и известный ученый, и артист, и врач, и работяга. Люди выглядывали в окно со страхом, не остановился ли под их окнами "черный воронок". Любого можно было обвинить в предательстве, антисоветизме. ЧК разборками не заморачивалась, обвинили тебя в предательстве, докажи, что ты чист. Люди доносили друг на друга только потому, что старались успеть до того, как донесут до них. Коллеги доносили на коллег, друг на друга, сосед на соседа. Репрессии подняли со дна столько мути! Ведь пытали заключенных в тюрьмах не профессиональные палачи, а простые советские граждане, как-то быстро и с удовольствием освоившие новую профессию садиста. Страна успешно прошла индустриализацию? Да, но какой ценой. Нужна была дармовая рабочая сила, поэтому на места спускали разнарядку, сколько "врагов народа" разоблачить, и на какую стройку века доставить политзаключенных. На каждом таком строительстве половина работяг состояла из политзаключенных. Кто-то в стране ходил на демонстрации со портретами вождя, распевал "широка страна моя родня", кто-то гнил заживо в ссылке. Это как в черном анекдоте: "Сегодня в Бухенвальде банный день: первый барак моется, вторым топят". Те, кто вымылся, преклоняется перед Сталиным. Те, кем топили, смотрят на нас с небес и плачут.
    Но почему сегодня многие скучают по твердой сталинской руке? Да потому что нашему народу полноценная свобода вредна. Декриминализировали некоторые экономические статьи - полезли ворье и мошенники. Отменили статью за тунеядство - количество лодырей возросло в геометрической прогрессии. Требуют правительство обеспечить им работу, полегче да поденежней. Отменили обязательную отработку для молодых специалистов - выпускники вузов или вообще по специальности отказываются работать, или требуют работу в столицах. Дали свободу слова - либералы обсирают страну не только дома, но еще и за границу для этого специально выезжают. Во время войны, пока одни гибли на фронтах, в тылу бандиты грабили и убивали людей. Сталин прекрасно знал, какой народ ему достался. Некоторым плетка была необходима. Правление Сталина показало нам, что в действительности стОит наш квасной патриотизм. Не преклоняться перед Сталиным, ни плевать на его могилу я не буду. И сучковым с савченками не советую это делать. Это сейчас они смелые! Потому что максимум, что им грозит, это пинок от коммунистов. Посмотрела бы я, как они вели бы себя, живи в 30-х годах. После падения тирана самыми смелыми оказываются те, кто при жизни тирана был самым забитым.

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«Ополченочка» раскрыта секреты воюющих в Донбассе россиян

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Украинские СМИ опубликовали большое интервью с бывшим командиром женского танкового экипажа Светланой Дрюк. В Новороссии она была известна как боевой офицер с позывным Ветерок и героиня документального фильма «Ополченочка», прошедшая путь от санитарки до замкомандира полка.

«Знаю, что некоторые люди из России приезжают на Донбасс, как на сафари. На короткое время — пострелять и все», — заявила Дрюк ТСН.

В качестве примера она рассказала историю о том, как в ее подразделение санинструктором привезли реаниматолога из России, который отказался оказывать помощь раненым бойцам. «Говорю ему — делай, а он — не буду! Спрашиваю — почему? Отвечает — я сюда на „сафари“ приехал. То есть, пострелять, поприкалываться, повзрывать, людей поубивать, как зверей», — добавила Дрюк.

Украинские журналисты назвали Светлану «замечательным свидетелем для Гааги». «Все российские офицеры приезжают на год. Раньше было три месяца, полгода. Сейчас на год. Они подчиняются командам из Новочеркасска, откуда все руководство ДНР и ЛНР осуществляется. По зарплате ситуация выглядит так. Командир батальона из местных получает 45 тысяч рублей, а командир батальона, присланный из России, в два-три раза больше, плюс доплаты», — сообщила она.

«Приезжая к нам, они сразу же подписывают приказ 00100, согласно которому они должны жить отдельно и не имеют права общаться с нами, „аборигенами“, — только по службе. Им нельзя общаться с женщинами, на что они благополучно плевать хотели», — заметила Светлана.

Напомним, 3 марта украинское телевидение сообщило, что Светлана Дрюк оказалась по ту сторону фронта с помощью украинских контрразведчиков еще осенью 2018 года и скрывалась до 3 марта, пока двое ее детей не были вывезены на подконтрольную Киеву территорию. С ее помощью украинским диверсантам удалось уничтожить сразу восемь танков Т-72 сил самообороны ЛНР.

В первую очередь Дрюк поведала украинскому телевидению, что Россия готовит вторжение на Украину силами ста тысяч солдат, которые якобы уже поименно подобраны для этой операции и готовы пересечь границу в течение четырех часов после получения приказа.

В управлении Народной милиции ДНР заявили, что Светлана Дрюк была уволена по собственному желанию в связи с ухудшением здоровья, а затем похищена и теперь делает свои заявления под давлением украинских спецслужб, опасаясь за жизнь и здоровье своих детей.

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Комментарии (0)

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 06:20

    руководитель страны периода революции, гражданской и отечественных войн недостаточно белоснежен?
    особенно мне понравился ненавязчивый переход на покаяние всего русского народа. в чём я должен каяться? я лично? забейте себе плашмя это покаяние.
    столько лет прошло, а всё красно-белые окопы поперёк страны копают ..

  • Small 2b827aa9f8
    fenix-girlсегодня, 07:23

    Выражу свое личное мнение. Мне кажется, что каждый из участников дискуссии в чем-то прав. У меня самой отношение к Сталину двоякое. Полностью оправдывать Сталина может только тот, кто не пострадал от репрессий, кто не терял своих родных. Выжил, выкрутился, проскочил. Тогда каждый день мог оказаться последним. Сегодня ты танцуешь вальс, завтра тебя пытаюсь в застенках. На лесоповале мог оказаться и известный ученый, и артист, и врач, и работяга. Люди выглядывали в окно со страхом, не остановился ли под их окнами "черный воронок". Любого можно было обвинить в предательстве, антисоветизме. ЧК разборками не заморачивалась, обвинили тебя в предательстве, докажи, что ты чист. Люди доносили друг на друга только потому, что старались успеть до того, как донесут до них. Коллеги доносили на коллег, друг на друга, сосед на соседа. Репрессии подняли со дна столько мути! Ведь пытали заключенных в тюрьмах не профессиональные палачи, а простые советские граждане, как-то быстро и с удовольствием освоившие новую профессию садиста. Страна успешно прошла индустриализацию? Да, но какой ценой. Нужна была дармовая рабочая сила, поэтому на места спускали разнарядку, сколько "врагов народа" разоблачить, и на какую стройку века доставить политзаключенных. На каждом таком строительстве половина работяг состояла из политзаключенных. Кто-то в стране ходил на демонстрации со портретами вождя, распевал "широка страна моя родня", кто-то гнил заживо в ссылке. Это как в черном анекдоте: "Сегодня в Бухенвальде банный день: первый барак моется, вторым топят". Те, кто вымылся, преклоняется перед Сталиным. Те, кем топили, смотрят на нас с небес и плачут.
    Но почему сегодня многие скучают по твердой сталинской руке? Да потому что нашему народу полноценная свобода вредна. Декриминализировали некоторые экономические статьи - полезли ворье и мошенники. Отменили статью за тунеядство - количество лодырей возросло в геометрической прогрессии. Требуют правительство обеспечить им работу, полегче да поденежней. Отменили обязательную отработку для молодых специалистов - выпускники вузов или вообще по специальности отказываются работать, или требуют работу в столицах. Дали свободу слова - либералы обсирают страну не только дома, но еще и за границу для этого специально выезжают. Во время войны, пока одни гибли на фронтах, в тылу бандиты грабили и убивали людей. Сталин прекрасно знал, какой народ ему достался. Некоторым плетка была необходима. Правление Сталина показало нам, что в действительности стОит наш квасной патриотизм. Не преклоняться перед Сталиным, ни плевать на его могилу я не буду. И сучковым с савченками не советую это делать. Это сейчас они смелые! Потому что максимум, что им грозит, это пинок от коммунистов. Посмотрела бы я, как они вели бы себя, живи в 30-х годах. После падения тирана самыми смелыми оказываются те, кто при жизни тирана был самым забитым.

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