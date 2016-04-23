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Британские парламентарии проголосовали за отсрочку Brexit

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© PA Images\TASS

По итогам голосования, состоявшегося в Палате общин, было принято решение поддержать предложение правительства о переносе даты выхода Великобритании из Евросоюза на более поздний срок.

За так называемую техническую отсрочку Brexit проголосовали 412 депутатов, против — 202.

Таким образом, дата выхода Британии из ЕС может быть перенесена с 29 марта на 30 июня в том случае, если депутаты одобрят договор с Евросоюзом до 20 марта. Однако, если этого не произойдет, то Brexit отложат на еще более поздний срок. Как известно, британские парламентарии уже дважды отвергали сделку с Брюсселем, сообщает ТАСС.

Накануне Палата общин большинством голосов отвергла новый вариант соглашения по выходу страны из Евросоюза, с трудом достигнутый премьер-министром Терезой Мэй на переговорах с Брюсселем. Против проголосовал 391 член парламента, а поддержали Мэй лишь 242 депутата.

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