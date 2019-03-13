Парламент Британии отверг сделку по Brexit

Палата общин Великобритании большинством голосов отвергла новый вариант соглашения по выходу страны из Евросоюза (Brexit), с трудом достигнутого премьер-министром Терезой Мэй на переговорах с Брюсселем.

Как сообщают британские СМИ, против проголосовал 391 член парламента, а поддержали Мэй лишь 242 депутата.

Власти Евросоюза отреагировали на решение Парламента сдержанно, но жестко. Представитель пресс-службы Еврокомиссии заявил, что Евросоюз «сделал все возможное», чтобы помочь Терезе Мэй ратифицировать сделку по Brexit, и возложил ответственность за «тупик» в отношениях между Британией и ЕС на Лондон, передает ФАН.

Накануне Тереза Мэй провела переговоры с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и добилась юридически обязывающих гарантий по ирландской границе — ключевой для Лондона проблеме в соглашении по выходу Британии из ЕС. Мэй и Юнкер договорились до 31 декабря 2020 года провести дополнительные переговоры, на которых будет обсуждаться только вопрос границы между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей в состав Великобритании Северной Ирландией.



При этом Юнкер предупредил, что если британских парламентариев не устроит новый вариант соглашения, то «третьего шанса» не будет, имея ввиду первое голосование в Лондоне по Brexit в январе 2019 года, которое Палата общин провалило подавляющим большинством голосов.

13 марта Парламент будет голосовать по варианту выхода Великобритании из ЕС вообще без соглашения с властями Евросоюза.



Напомним, в настоящее время народ Великобритании расколот по вопросу в выходе из Евросоюза. Одно из принципиальных разногласий по поводу соглашения о Brexit между Великобританией и Евросоюзом заключается в экономическом положении Северной Ирландии. В Брюсселе ранее настаивали на сохранении региона в составе общего рынка и таможенной зоны Евросоюза, куда входит и Республика Ирландия, однако для Лондона это неприемлемо, поскольку означает утерю части экономического суверенитета без выгод членства в ЕС.

