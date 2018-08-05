В Европарламенте рассказали о стажировке Елизаветы Песковой

Евродепутат от «Национального фронта» (Франция) Эмерик Шопрад, у которого проходит практику дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова, заявил, что у нее нет доступа к конфиденциальным документам.

По его словам, из-за информационного вброса «Радио Свобода» на ее счет возникли необоснованные подозрения.

«Некоторые мои коллеги в Европарламенте обращались с Елизаветой Песковой, моей студенткой и практиканткой, чуть ли не как со «шпионом», — рассказал Шопрад в беседе с ФАН. — Но всю эту басню придумало медиа, спонсируемое Конгрессом США.

Парламентария также возмутило то, что некоторые депутаты даже заговорили о бреши в безопасности Европарламента из-за того, что Пескова является дочерью пресс-секретаря российского лидера.

При этом Шопрад отметил, что заседания комитетов, на которых Песковой разрешено присутствовать, транслируют в Сети в прямом эфире.

Ранее в интервью российским СМИ французский депутат пожаловался на русофобские нападки на него со стороны его коллег из-за того, что дочь пресс-секретаря президента России устроилась к нему на стажировку.

Позже сам Дмитрий Песков отреагировал на новость о стажировке его дочери.