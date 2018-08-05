В Европарламенте рассказали о стажировке Елизаветы Песковой
- 14 марта 2019, 18:56
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Евродепутат от «Национального фронта» (Франция) Эмерик Шопрад, у которого проходит практику дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова, заявил, что у нее нет доступа к конфиденциальным документам.
По его словам, из-за информационного вброса «Радио Свобода» на ее счет возникли необоснованные подозрения.
«Некоторые мои коллеги в Европарламенте обращались с Елизаветой Песковой, моей студенткой и практиканткой, чуть ли не как со «шпионом», — рассказал Шопрад в беседе с ФАН. — Но всю эту басню придумало медиа, спонсируемое Конгрессом США.
Парламентария также возмутило то, что некоторые депутаты даже заговорили о бреши в безопасности Европарламента из-за того, что Пескова является дочерью пресс-секретаря российского лидера.
При этом Шопрад отметил, что заседания комитетов, на которых Песковой разрешено присутствовать, транслируют в Сети в прямом эфире.
Ранее в интервью российским СМИ французский депутат пожаловался на русофобские нападки на него со стороны его коллег из-за того, что дочь пресс-секретаря президента России устроилась к нему на стажировку.
Позже сам Дмитрий Песков отреагировал на новость о стажировке его дочери.
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