Дочь Пескова устроилась на стажировку в Европарламент

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова устроилась на стажировку к депутату Европарламента от Франции Эмерику Шопраду. В интервью российским СМИ Шопрад пожаловался на русофобские нападки на него со стороны других депутатов.

«Она работает в качестве стажера с ноября. Как студентка из Франции, она имеет на это полное законное право. При этом я хотел бы подчеркнуть, что у нее контракт с Европарламентом, а не со мной лично, и договор в январе был подтвержден и продлен. Никаких нарушений здесь нет», — заявил Эмерик Шопрад РИА Новости.



Претензии в адрес Шопрада высказали евродепутаты Сандра Калниете от Латвии и Петрас Аустревичюс от Литвы, их точку зрения освещала европейская пресса.

«Заявления некоторых русофобски настроенных депутатов в Европарламенте о том, что это представляет якобы какую-то опасность, абсолютно ложны. Обязанности стажеров определены. Она не имеет доступа к каким-либо стратегическим данным, не посещает закрытые заседания, в ее обязанности входит, например, подготовка обзоров прессы», — подчеркнул Шопрад.

Эмерик Шопрад избран в Европарламент от французской правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, он является видным экспертом в сфере геополитики в современной Франции. Шопрад выступает за стратегический союз Европы с Россией против Китая и США.



Елизавете Песковой 21 год и уже несколько лет она живет на две страны: в России у нее отец, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и старший брат, а во Франции — мама, младший брат и учеба. Родители Елизаветы в разводе. Девушка со школьных лет изучает иностранные языки за рубежом. Елизавета знает пять языков: свободно говорит по-английски и по-французски, изъясняется на турецком, китайском и арабском.

Из-за неоднозначных высказывания в социальных сетях Елизавета Пескова регулярно привлекает внимание общественности и журналистов, а также сама выступает сотрудничает со СМИ. К примеру, в 2017 году в журнале Forbes вышла статья Песковой «Иллюзия знаний. Убьют ли новые технологии традиционное образование». В ней девушка рассуждала, сможет ли когда-нибудь дистанционное обучение полностью заменить классическое. Консультант в области медиа Оксана Силантьева обнаружила в тексте некорректные заимствования. Статья была удалена, но потом Forbes вернул текст на место, добавив ссылки на первоисточники. Статья имела резонанс, причем скорее в негативном ключе, так что Елизавета даже временно удаляла свою страницу в Instagram, на которую были подписаны более 50 тысяч человек.

